ВЦИОМ: Большинство граждан России не задумываются об эмиграции

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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Большинство граждан России предпочитают жить на родине и не планируют эмигрировать. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование ВЦИОМа «Эмиграционные настроения россиян-2018».
По сравнению с 1991 годом число россиян, не собирающихся покидать страну, увеличилось с 70 до 88 процентов. Количество же желающих сделать это уменьшилось с 16 процентов до 10.
При этом 44 процента от общего числа готовых уехать не задумывались о конкретных датах, а 41 процент ничего не предпринимал для отъезда. Только 26 процентов начали собирать информацию о стране, в которую они желают перебраться, 22 процента приступили к изучению иностранного языка, 21 процент стал консультироваться с уехавшими знакомыми, 19 процентов начали копить на переезд.
Наиболее популярными странами среди решивших эмигрировать оказались Германия, Соединенные Штаты, Испания, Канада и Италия, а также любое из европейских государств.
Телефонный опрос проводился 6 и 7 июня 2018 года среди 2 тыс. респондентов.
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