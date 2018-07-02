Летевший в Таджикистан лайнер экстренно сел в Москве

Рекомендуем
(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Самолет Boeing 737-300 авиакомпании Tajik Air, вылетевший сегодня в 1.03 по Москве из аэропорта Домодедово, около 4.18 возвратился обратно. Это следует из данных сайта Flightradar24.com.
При этом лайнер долетел до Рязанской области, затем развернулся и долгое время кружил над юго-востоком Московской области, постепенно смещаясь к северу. На портале он был отмечен красным цветом – так на нем принято обозначать воздушные суда, на борту которых произошла чрезвычайная ситуация.
Согласно информации источника ТАСС в экстренных службах, следовавший из Москвы в Худжанд самолет возвратился из-за разгерметизации салона. Выработав топливо, лайнер со 141 пассажиром на борту сел в Домодедово.
Сам авиаперевозчик пока никак не прокомментировал инцидент.
Следующая новость
Участники мероприятия почтили память погибших в локальных конфликтах.
Матч Россия — Хорватия состоится 7 июля в Сочи.
Автомобиль был уничтожен двумя противотанковыми ракетами.
Горожане скандируют «Россия!» и поют песни на улицах города.
На сегодняшний день в Набережных Челнах проживает 2464 ветерана Великой Отечественной войны.
Мужчину спасли рыбаки, которые заметили, что он попал в беду.
По словам Екатерины Алтабаевой, Президент Украины неверно оценивает ситуацию.
В серии послематчевых пенальти россияне победили испанцев со счетом 4:3.
В Набережные Челны приехали не только представители Татарстана, но и жители других регионов России.
Желающие смогут прочесть на литературно-поэтическом вечере собственные произведения.
01 июляОшибки Сампаоли, «ложный тренер» Месси и спринтер Мбаппе: Казань приняла лучший матч чемпионата мира по футболу
01 июляСпецрепортаж из “Артека”: как бесплатно отправить ребенка в один из лучших лагерей России и зачем туда нужно ехать