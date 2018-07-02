Летевший в Таджикистан лайнер экстренно сел в Москве

Причиной срочной посадки самолета, по информации источника в экстренных службах, стала разгерметизация.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Самолет Boeing 737-300 авиакомпании Tajik Air, вылетевший сегодня в 1.03 по Москве из аэропорта Домодедово, около 4.18 возвратился обратно. Это следует из данных сайта Flightradar24.com.

При этом лайнер долетел до Рязанской области, затем развернулся и долгое время кружил над юго-востоком Московской области, постепенно смещаясь к северу. На портале он был отмечен красным цветом – так на нем принято обозначать воздушные суда, на борту которых произошла чрезвычайная ситуация.

Согласно информации источника ТАСС в экстренных службах, следовавший из Москвы в Худжанд самолет возвратился из-за разгерметизации салона. Выработав топливо, лайнер со 141 пассажиром на борту сел в Домодедово.

Сам авиаперевозчик пока никак не прокомментировал инцидент.