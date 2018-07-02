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Татар-информ

2 июля 2018, 06:22

ОбществоHi-Tech

Пользователи Windows нашли неудаляемый вирус

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Заражение программой, маскирующейся под плеер All-Radio 4.27 Portable, происходит при использовании ключей-активаторов.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Пользователи компьютеров с операционной системой Windows начали находить на своих машинах не поддающуюся удалению вирусную программу All-Radio 4.27 Portable. Первые сообщения о ней появились на форуме Malwarebytes, передает РИА Новости со ссылкой на портал BleepingComputer.

Разработанная в России программа All-Radio 4.27 Portable является бесплатным универсальным плеером, который позволяет слушать музыку и смотреть телепрограммы. Однако неизвестные хакеры смогли подделать ее.

Большинство пожаловавшихся на вирус юзеров обнаружили его после загрузки некоторых активаторов продуктов ОС. Проанализировав их, эксперты BleepingComputer пришли к выводу, что вместо ключей жертвы киберпреступников получали вызывавший заражение рекламный пакет aimp. Список возможных инфекций оказался широк – это майнеры, спамеры, трояны разных видов и скрывающие сам факт заражения руткиты.

Создавшие вирус хакеры, судя по всему, рассчитывают создать настоящий нелегальный бизнес. В связи с этим специалисты предупредили о рисках использования программ-активаторов. 

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