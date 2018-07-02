В Disney создали робота-каскадера

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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В кинокомпании Disney создали гуманоидного робота Stuntronic, умеющего исполнять сложные акробатические трюки, пишут «Известия».
Андроид имеет сгибаемые в суставах конечности. Положение робота отслеживают специальные датчики, которые контролируют его движения. Так, робот умеет прыгать с троса, переворачиваться в водухе, принимать «позу супергероя» в полете и красиво приземляться.
Разработчики планируют сделать андроид более похожим на человека.
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