В Заинске состоялась акция «Бессмертная рота»

Участники мероприятия почтили память погибших в локальных конфликтах.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В День ветеранов боевых действий, 1 июля, в Заинске прошла акция «Бессмертная рота», сообщает пресс-служба военно-спортивного патриотического клуба «Застава».

Ветераны пограничной службы, ветераны конфликтов в Афганистане и Чечне, активисты, а также члены детских и молодежных патриотических организаций города собрались в парке имени Р. Ш. Фардиева возле памятника Пограничнику, чтобы почтить память павших героев.

Всего через Афганистан и Чечню прошли 470 заинцев, десять из них не вернулись домой. Участники акции пронесли по городу фотографии павших земляков и своих сослуживцев, не вернувшихся с войны. Колонна следовала по маршруту парк Фардиева – улица Ленина – бульвар Победы.

Акция завершилась у Памятника ветеранам локальных конфликтов. Ради памяти павших и чести живых в небо запустили сигнальные ракеты. Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу.