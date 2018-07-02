В Заинске состоялась акция «Бессмертная рота»

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В День ветеранов боевых действий, 1 июля, в Заинске прошла акция «Бессмертная рота», сообщает пресс-служба военно-спортивного патриотического клуба «Застава».
Ветераны пограничной службы, ветераны конфликтов в Афганистане и Чечне, активисты, а также члены детских и молодежных патриотических организаций города собрались в парке имени Р. Ш. Фардиева возле памятника Пограничнику, чтобы почтить память павших героев.
Всего через Афганистан и Чечню прошли 470 заинцев, десять из них не вернулись домой. Участники акции пронесли по городу фотографии павших земляков и своих сослуживцев, не вернувшихся с войны. Колонна следовала по маршруту парк Фардиева – улица Ленина – бульвар Победы.
Акция завершилась у Памятника ветеранам локальных конфликтов. Ради памяти павших и чести живых в небо запустили сигнальные ракеты. Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу.
Следующая новость
Участники мероприятия почтили память погибших в локальных конфликтах.
Матч Россия — Хорватия состоится 7 июля в Сочи.
Автомобиль был уничтожен двумя противотанковыми ракетами.
Горожане скандируют «Россия!» и поют песни на улицах города.
На сегодняшний день в Набережных Челнах проживает 2464 ветерана Великой Отечественной войны.
Мужчину спасли рыбаки, которые заметили, что он попал в беду.
По словам Екатерины Алтабаевой, Президент Украины неверно оценивает ситуацию.
В серии послематчевых пенальти россияне победили испанцев со счетом 4:3.
В Набережные Челны приехали не только представители Татарстана, но и жители других регионов России.
Желающие смогут прочесть на литературно-поэтическом вечере собственные произведения.
С утра подъездные пути к городскому майдану были перекрыты – здесь ставили ограждения и устанавливали трамплины для экстрим-шоу.
01 июляОшибки Сампаоли, «ложный тренер» Месси и спринтер Мбаппе: Казань приняла лучший матч чемпионата мира по футболу
01 июляСпецрепортаж из “Артека”: как бесплатно отправить ребенка в один из лучших лагерей России и зачем туда нужно ехать