Российские инженеры создали окна, меняющие прозрачность за секунду

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Российские инженеры разработали окна, меняющие прозрачность стекла менее чем за секунду. Об этом сообщает портал «Хайтек».
Основой для «умного» окна стали обычные прозрачные стекла, между которыми находится электрохромная пленка. При подаче напряжения пленка поляризуется и окно становится прозрачным. Когда напряжение не подано, окно превращается в матовое.
Технология Private Glass является альтернативой обычным шторам или жалюзи. Она незаменима для квартир в районе с плотной застройкой или дачи, считает руководитель компании-производителя Kaleva Виталий Рошка.
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