Свыше 200 тонн отходов приходится на каждого россиянина

Полигоны твердых бытовых отходов и свалки занимают 4 млн га на территории России.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Более 200 т отходов приходится на каждого россиянина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой заместителя генерального прокурора России Александра Буксмана.

На территории страны располагается более 30 млрд т отходов, при этом каждый год дополнительно образуется 4 млрд мусора, подчеркнул Буксман.

По его словам, свалки занимают 4 млн га на территории России, а их площадь с каждым годом увеличивается на 300 тыс. га.

Заместитель прокурора также добавил, что содержащиеся на свалках вредные вещества угрожают здоровью более 15 млн жителей России. Кроме того, 40 процентов россиян пользуются чистой водой, и только 11 процентов стоков сбрасывают в водоемы очищенную воду.

Буксман подчеркнул, что лишь 9 процентов мусора в стране перерабатывают и используют как вторичное сырье. Он выразил свою уверенность в том, что половина всех отходов может перерабатываться и использоваться вторично.