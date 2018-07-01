Соперником России в четвертьфинале ЧМ стала Хорватия

Матч Россия — Хорватия состоится 7 июля в Сочи.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В Сочи сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу встретится с командой Хорватии.

Сборная Хорватии победила в 1/8 финала в Нижнем Новгороде Данию по пенальти со счетом 3:2. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1, как и в матче Испания — Россия.

Хорваты и датчане забили свои голы за первые три с половиной минуты матча, установив рекорд ЧМ. Но более в оставшееся время забить никому не удалось. В дополнительные таймы тоже никто не забил. А в серии послематчевых пенальти чуть точнее были хорваты, реализовавшие 3 из 5 ударов, против 2 из 5 датчан.