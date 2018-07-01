Соперником России в четвертьфинале ЧМ стала Хорватия

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(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В Сочи сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу встретится с командой Хорватии.
Сборная Хорватии победила в 1/8 финала в Нижнем Новгороде Данию по пенальти со счетом 3:2. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1, как и в матче Испания — Россия.
Хорваты и датчане забили свои голы за первые три с половиной минуты матча, установив рекорд ЧМ. Но более в оставшееся время забить никому не удалось. В дополнительные таймы тоже никто не забил. А в серии послематчевых пенальти чуть точнее были хорваты, реализовавшие 3 из 5 ударов, против 2 из 5 датчан.
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