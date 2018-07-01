Станислав Черчесов: «После матча – простые эмоции»

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира (1:1, 4:3 — по пенальти), сохранив хладнокровие.
«Эмоции простые. Во время игры эти эмоции выходят, руководишь командой. Сейчас матч закончился, дело сделано, теперь думаем о следующей игре. Такие простые эмоции. Как есть, так и говорю», — передает слова Черчесова «СЭ».
«Понятно, что мы определенную работу провели. У нас есть время проверить, кто на что готов. Завтра будет опять медицинская проверка, мы индивидуально каждого футболиста подводим, потом все вступают в общую группу. Посмотрим, на кого как нагрузка подействует. Турнир только начинается, поэтому эмоции надо сохранить», — считает Черчесов.
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