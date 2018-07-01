Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали за полмиллиона рублей

Редкая книга принадлежит к первому тиражу из всего 500 экземпляров, который был отпечатан в 1997 году.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Коллекционер из США приобрел на аукционе редкое издание книги о Гарри Поттере за 56 тысяч фунтов стерлингов, это около 500 тысяч рублей, сообщает «360».



Ценность экземпляра заключается в том, что она выпущена с грамматическими ошибками. Даже имя автора значится как J.K. Rowling вместо Joanne Rowling. Редкая книга принадлежит к первому тиражу из всего 500 экземпляров, который был отпечатан в 1997 году.



Во втором тираже все ошибки были исправлены, а предыдущие экземпляры снимались с продажи. Однако 11-летней школьнице удалось купить такую «неправильную» книгу на одной из железнодорожных станций Британии и сохранить ее в идеальном состоянии спустя два десятилетия.



«Гарри Поттер» является самым продаваемым в мире детским романом. Месяц назад, 1 июня, Джоан Роулинг рассказала, что напишет еще одну детскую книгу.