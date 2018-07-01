В Нижнекамском районе РТ рыбак запутался в сетях и едва не утонул

Мужчину спасли рыбаки, которые заметили, что он попал в беду.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе рыбак запутался в сетях и едва не утонул, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В половине седьмого утра накануне, 30 июня, на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на Каме вблизи поселка Ильинка Нижнекамского района тонет мужчина.

Как выяснилось, во время рыбалки лодка мужчины перевернулась, а он сам запутался в сетях.

К тонущему на лодке подплыли рыбаки и вытащили его на берег. 55-летнего жителя Нижнекамска удалось спасти.

Мужчину осмотрели медики, от госпитализации он отказался.