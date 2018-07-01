Трамп: ОПЕК должна повысить производство нефти

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(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). ОПЕК должна повысить производство нефти на 2 млн баррелей в день, считает Президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.
По мнению американского лидера, ОПЕК манипулирует рынком нефти. «Они должны это прекратить. С моей точки зрения, они должны добавить еще 2 млн баррелей в день... им надо производить больше», — сказал Трамп.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Трамп убедил короля Саудовской Аравии увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей.
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