45-летняя Ванесса Паради вышла замуж

Избранником бывшей гражданской супруги Джонни Деппа стал французский режиссер и писатель Сэмюэль Беншентри.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). 45-летняя французская модель, певица и актриса Ванесса Паради впервые официально вышла замуж. Об этом в своем Instagram`e сообщил французский журналист.



Избранником бывшей гражданской супруги Джонни Деппа стал французский режиссер и писатель Сэмюэль Беншентри. Свадьба состоялась 30 июня во Франции. Ванесса и ее избранник обменялись кольцами, а затем подписали необходимые документы в местной мэрии. Свадьба прошла очень скромно, несмотря на звездный статус жениха и невесты. Среди гостей присутствовала дочь француженки от брака с Джонни Деппом – Лили-Роуз, а вот сына Джека не было. Молодой человек серьезно заболел.



Ванесса Паради и Сэмюэль Беншентри познакомились на работе – на съемках фильма «Собака». Мужу Ванесса Сэмюэлю тоже 45 лет и у него тоже есть двое детей – 20-летний сын Жюль и 11-летняя дочь Сол. Девушки из обеих звездных семей активно снимаются в кино.