45-летняя Ванесса Паради вышла замуж

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(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). 45-летняя французская модель, певица и актриса Ванесса Паради впервые официально вышла замуж. Об этом в своем Instagram`e сообщил французский журналист.
Избранником бывшей гражданской супруги Джонни Деппа стал французский режиссер и писатель Сэмюэль Беншентри. Свадьба состоялась 30 июня во Франции. Ванесса и ее избранник обменялись кольцами, а затем подписали необходимые документы в местной мэрии. Свадьба прошла очень скромно, несмотря на звездный статус жениха и невесты. Среди гостей присутствовала дочь француженки от брака с Джонни Деппом – Лили-Роуз, а вот сына Джека не было. Молодой человек серьезно заболел.
Ванесса Паради и Сэмюэль Беншентри познакомились на работе – на съемках фильма «Собака». Мужу Ванесса Сэмюэлю тоже 45 лет и у него тоже есть двое детей – 20-летний сын Жюль и 11-летняя дочь Сол. Девушки из обеих звездных семей активно снимаются в кино.
Lily-rose attending mother's wedding in Saint-Siméon department 77. So happy for Vanessa, wishing her all the happiness ❤. | 30th June, 2018. @lilyrose_depp #lilyrosedepp #vanessaparadis
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