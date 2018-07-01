Камский триатлон в Набережных Челнах собрал 500 спортсменов

Фото: «Челнинские известия»
(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Сегодня на набережной Табеева в Автограде состоялся Камский триатлон в рамках кубковой серии TIMERMAN CUP. Мероприятие в Челнах проводилось впервые, пишут «Челнинские известия».
Участие в состязаниях приняло более полутысячи человек. В Набережные Челны приехали не только представители Татарстана, но и жители других регионов России. Всем необходимо было преодолеть три этапа: плавательный, вело- и беговой. Забег был общим для мужчин и женщин. Все участники выдержали спортивные испытания.
В индивидуальном забеге победителем среди мужчин стал Сергей Круглов. Среди женщин первенство выиграла Мария Корчагина. В эстафетном забеге лидировала команда TIMERMEN.
Также перед началом соревнований состоялся детский забег на небольшую дистанцию.
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