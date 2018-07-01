В Нефтеюганске ввели режим ЧС

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(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Нефтеюганске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на канализационном коллекторе, сообщает пресс-служба городской администрации.
В нескольких микрорайонах города ограничена подача воды в связи с проведением аварийно-восстановительных работ. Кроме того, остановлена работа нескольких образовательных учреждений.
Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев и комиссия по ЧС обсудили меры по ликвидации последствий аварии. Количество автоцистерн для подвоза питьевой воды будет увеличено, кроме того, будет временно возобновлена подача воды.
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