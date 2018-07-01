На «Лермонтов-фесте» в Казани прочтут стихи великого поэта

Желающие смогут прочесть на литературно-поэтическом вечере собственные произведения.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Казани в понедельник, 2 июля, пройдет литературно-поэтический вечер «Лермонтов-фест». Мероприятие начнется в 19.00 и пройдет на территории ТОДД по адресу ул. Дулата Али, д. 3, сообщает Казанское общество любителей книги.

На мероприятии прочтут стихи великого поэта и обсудят его биографию, кроме того, всех желающих приглашают прочесть собственные произведения.

В рамках «Лермонтов-феста» также будет организован буккросинг: бесплатный обмен не нужных или уже прочитанных книг.