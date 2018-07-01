Автодрифт и прыжки гоночных грузовиков с трамплина стали кульминацией Дня молодежи в Челнах

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Фото: «КАМАЗ-мастер»
(Набережные Челны, 1 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Автодрифт и прыжки гоночных грузовиков с трамплина стали кульминацией Дня молодежи в Набережных Челнах.
С раннего утра подъездные пути к городскому майдану были перекрыты – здесь ставили ограждения и устанавливали трамплины для экстрим-шоу, организованного командой «КАМАЗ-мастер».
Вечером челнинцы получили возможность увидеть уникальную выставку спортивных гоночных грузовиков, посвященную 30-летию команды покорителей Дакара. Среди них была и первая спортивная машина, которая появилась в арсенале камазовских гонщиков в 1988 году.
Зрители также увидели прыжки с трамплина и дрифт в исполнении пилотов Эдуарда Николаева и Айрата Мардеева. После выступления желающие имели возможность взять автограф у известных камазовцев.
Также челнинцы увидели показательные выступления юных картингистов клуба «Kamaz-карт».
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С утра подъездные пути к городскому майдану были перекрыты – здесь ставили ограждения и устанавливали трамплины для экстрим-шоу.
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