Автодрифт и прыжки гоночных грузовиков с трамплина стали кульминацией Дня молодежи в Челнах

С утра подъездные пути к городскому майдану были перекрыты – здесь ставили ограждения и устанавливали трамплины для экстрим-шоу.

(Набережные Челны, 1 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Автодрифт и прыжки гоночных грузовиков с трамплина стали кульминацией Дня молодежи в Набережных Челнах.

С раннего утра подъездные пути к городскому майдану были перекрыты – здесь ставили ограждения и устанавливали трамплины для экстрим-шоу, организованного командой «КАМАЗ-мастер».

Вечером челнинцы получили возможность увидеть уникальную выставку спортивных гоночных грузовиков, посвященную 30-летию команды покорителей Дакара. Среди них была и первая спортивная машина, которая появилась в арсенале камазовских гонщиков в 1988 году.

Зрители также увидели прыжки с трамплина и дрифт в исполнении пилотов Эдуарда Николаева и Айрата Мардеева. После выступления желающие имели возможность взять автограф у известных камазовцев.

Также челнинцы увидели показательные выступления юных картингистов клуба «Kamaz-карт».