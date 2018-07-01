В первый день перемирия украинские силовики обстреляли «КАМАЗ» под Донецком

Автомобиль был уничтожен двумя противотанковыми ракетами.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В первый день «хлебного перемирия» между Украиной и ДНР украинские силовики обстреляли «КАМАЗ» под Донецком. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совестном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщает Донецкое агентство новостей.

Автомобиль, который доставлял воду на позиции ВС ДНР, был уничтожен двумя противотанковыми ракетами.

Водителя доставили в больницу в тяжелом состоянии.