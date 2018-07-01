Главное
Казань празднует победу сборной России в матче ЧМ-2018 против Испании

Татар-информ

1 июля 2018, 23:42

Политика

В первый день перемирия украинские силовики обстреляли «КАМАЗ» под Донецком

Рекомендуем

Автомобиль был уничтожен двумя противотанковыми ракетами.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В первый день «хлебного перемирия» между Украиной и ДНР украинские силовики обстреляли «КАМАЗ» под Донецком. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совестном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщает Донецкое агентство новостей.

Автомобиль, который доставлял воду на позиции ВС ДНР, был уничтожен двумя противотанковыми ракетами.

Водителя доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Следующая новость

Индия готовится принять на вооружение ракету с ядерными боеголовками
Новости дня
00:16
Бреющий полет Ан-225 «Мрия» сняли на видео
1.07 23:53
Соперником России в четвертьфинале ЧМ стала Хорватия

Матч Россия — Хорватия состоится 7 июля в Сочи.

1.07 23:42
В первый день перемирия украинские силовики обстреляли «КАМАЗ» под Донецком

Автомобиль был уничтожен двумя противотанковыми ракетами.

1.07 23:12
Казань празднует победу сборной России в матче ЧМ-2018 против Испании

Горожане скандируют «Россия!» и поют песни на улицах города.

1.07 22:20
Трамп: ОПЕК должна повысить производство нефти
1.07 21:50
Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали за полмиллиона рублей
1.07 21:36
23 челнинских ветерана ВОВ получили медали «За доблестный труд»

На сегодняшний день в Набережных Челнах проживает 2464 ветерана Великой Отечественной войны.

1.07 21:35
В Канаде застрелили рэпера Smoke Dawg
1.07 21:26
Станислав Черчесов: «После матча – простые эмоции»
1.07 21:15
В Нижнекамском районе РТ рыбак запутался в сетях и едва не утонул

Мужчину спасли рыбаки, которые заметили, что он попал в беду.

1.07 20:42
В Севастополе посочувствовали пообещавшему поднять флаг Украины над городом Порошенко

По словам Екатерины Алтабаевой, Президент Украины неверно оценивает ситуацию.

1.07 20:16
Болтон и Путин сохранили разногласия при обсуждении ситуации на Украине
1.07 20:00
Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

В серии послематчевых пенальти россияне победили испанцев со счетом 4:3.

1.07 19:50
Камский триатлон в Набережных Челнах собрал 500 спортсменов

В Набережные Челны приехали не только представители Татарстана, но и жители других регионов России.

1.07 19:24
В Нефтеюганске ввели режим ЧС
1.07 18:48
На «Лермонтов-фесте» в Казани прочтут стихи великого поэта

Желающие смогут прочесть на литературно-поэтическом вечере собственные произведения.

1.07 18:30
Автодрифт и прыжки гоночных грузовиков с трамплина стали кульминацией Дня молодежи в Челнах

С утра подъездные пути к городскому майдану были перекрыты – здесь ставили ограждения и устанавливали трамплины для экстрим-шоу.

1.07 18:12
Болтон: Трамп хочет понять позицию России
1.07 17:44
Индия готовится принять на вооружение ракету с ядерными боеголовками
1.07 17:26
Британские власти отрепетировали сценарий на случай смерти королевы Елизаветы II
1.07 17:08
Месси в одиночестве покинул базу Аргентины на ЧМ-2018
1.07 16:50
Стал известен стартовый состав сборной России в матче с Испанией
1.07 16:30
В Грузии перевернулся автобус с российскими туристами
1.07 16:12
Фестиваль болельщиков FIFA в Казани начал свою работу

Организаторы просят приходить заранее, игра начнется сегодня в 17 часов по Москве.

1.07 15:59
В результате удара британских ВВС погиб сирийский офицер
События

01 июляОшибки Сампаоли, «ложный тренер» Месси и спринтер Мбаппе: Казань приняла лучший матч чемпионата мира по футболу

01 июляАлексей Каспржак: «Артек» для ребенка — как соседняя галактика

01 июляСпецрепортаж из “Артека”: как бесплатно отправить ребенка в один из лучших лагерей России и зачем туда нужно ехать

01 июляДиректор Казанского филиала РАНХиГС: Мы намерены готовить управленцев для кадрового резерва Татарстана

30 июня«День поля в Татарстане»: вся правда о молоке по QR-коду, такси для телят и «Кировец» за полцены

30 июняРост тарифов ЖКХ, подорожание сигарет и перевод бюджетников на карту «Мир»: какие изменения ждут россиян с 1 июля

30 июняСергей Апрелов: У рыболовного спорта сейчас появилось второе дыхание