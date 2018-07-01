23 челнинских ветерана ВОВ получили медали «За доблестный труд»

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Во Дворце торжеств Набережных Челнов состоялась церемония вручения государственных наград. 23 ветерана Великой Отечественной войны получили медали «За доблестный труд», сообщает пресс-служба Управления ЗАГС по РТ.
Награды также удостоена мать пятерых детей Елена Гузенко. Ей вручили медаль «Ана даны – Материнская слава», ведущий инженер-конструктор «Домкор Индустрия» Ирина Лобанова поощрена Благодарностью Президента РТ.
Замглавы Автограда Флера Андреева поблагодарила ветеранов за их заслуги, чья деятельность и личные качества служат нравственным и профессиональным ориентиром для миллионов людей.
На сегодняшний день в Набережных Челнах проживает 2 тыс. 464 ветерана Великой Отечественной войны.
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На сегодняшний день в Набережных Челнах проживает 2464 ветерана Великой Отечественной войны.
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