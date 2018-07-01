Месси в одиночестве покинул базу Аргентины на ЧМ-2018

Сборная Аргентины проиграла команде Франции со счетом 4:3 на «Казань Арене».

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Аргентинский нападающий Лионель Месси в одиночестве покинул базу команды в подмосковных Бронницах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на L’Equipe.

Кроме того, отдельно от команды с базы выехали Гонсало Игуаин, Хавьер Маскерано, Серхио Агуэро и другие футболисты, которые выступают за не аргентинские клубы. Остальные члены сборной отправятся домой ночью на вторник, 3 июля.

Сборная Аргентины проиграла команде Франции со счетом 4:3 на «Казань Арене», завершив тем самым свое выступление на чемпионате мира по футболу.