Месси в одиночестве покинул базу Аргентины на ЧМ-2018

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(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Аргентинский нападающий Лионель Месси в одиночестве покинул базу команды в подмосковных Бронницах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на L’Equipe.
Кроме того, отдельно от команды с базы выехали Гонсало Игуаин, Хавьер Маскерано, Серхио Агуэро и другие футболисты, которые выступают за не аргентинские клубы. Остальные члены сборной отправятся домой ночью на вторник, 3 июля.
Сборная Аргентины проиграла команде Франции со счетом 4:3 на «Казань Арене», завершив тем самым свое выступление на чемпионате мира по футболу.
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