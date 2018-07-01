Стал известен стартовый состав сборной России в матче с Испанией

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: twitter.com/TeamRussia
(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Стал известен стартовый состав сборной России на матч 1/8 финала мундиаля против команды Испании. Об этом сообщается на официальной странице сборной России в социальной сети Twitter.
Так, на воротах будет стоять Игорь Акинфеев. Свою игру в защите начнут Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Илья Кутепов и Марио Фернандес. На поле выйдут полузащитники Александр Головин, Александр Самедов, Юрий Жирков, Роман Зобнин и Далер Кузяев, а также нападающий Артем Дзюба.
Матч плей-офф Россия — Испания начнется в 17.00 и пройдет на московском стадионе «Лужники».
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