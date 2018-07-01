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В Заинском районе пьяный мужчина нырнул в запрещенном для купания месте и утонул

Татар-информ

1 июля 2018, 16:50

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Стал известен стартовый состав сборной России в матче с Испанией

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Фото: twitter.com/TeamRussia

Матч Россия — Испания начнется в 17.00.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Стал известен стартовый состав сборной России на матч 1/8 финала мундиаля против команды Испании. Об этом сообщается на официальной странице сборной России в социальной сети Twitter.

Так, на воротах будет стоять Игорь Акинфеев. Свою игру в защите начнут Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Илья Кутепов и Марио Фернандес. На поле выйдут полузащитники Александр Головин, Александр Самедов, Юрий Жирков, Роман Зобнин и Далер Кузяев, а также нападающий Артем Дзюба.

Матч плей-офф Россия — Испания начнется в 17.00 и пройдет на московском стадионе «Лужники».

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