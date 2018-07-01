Британские власти отрепетировали сценарий на случай смерти королевы Елизаветы II

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(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Правительстве Великобритании провели тайную репетицию первого дня после смерти королевы Елизаветы II, сообщает РБК со ссылкой на The Times.
В репецитии участвовали глава британского МВД Саджид Джавид, заместитель Премьер-министра Дэвид Лидингтон, глава палаты общин Андреа Лижсом и глава администрации Шотландии Дэвид Манделл. Участники обсудили время первых заявлений, которые сделает Премьер-министр после смерти королевы.
Кроме того, во время репетиции обсуждался план действий во время национального траура, который продлится 10 дней. В объявлении имени нового короля в Букингемском дворце будут участвовать 600 человек, после чего новый монарх отправится в Уэльс и Шотландию. Тело королевы будет находиться в Вестминстерском дворце в течение четырех дней.
Отмечается, что серьезного повода для репетиции не было.
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