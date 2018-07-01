Индия готовится принять на вооружение ракету с ядерными боеголовками

«Агни-V» с дальностью полета в 5,5 тысячи километров предназначена для сдерживания Китая.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Стратегические силы Индии в скором времени должны принять на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету «Агни-V», оснащенную ядерными боеголовками. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в правительстве.

Сейчас идет процесс приемки первой партии ракет, после завершения заключительной серии испытаний МБР будет принята на вооружение.

От других ракет серии «Агни» «Агни-V» отличает наличие новейших навигационных технологий и расширение возможностей нести ядерный боезаряд.

Близкий к программе разработки МБР собеседник телеканала пояснил, что ракета должна стать сдерживающим фактором. Так как ее дальность полета составляет 5,5 тыс. км, можно понять, что она предназначена для сдерживания Китая.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Совет по оборонным закупкам Индии одобрил покупку у России ЗРК С-400.