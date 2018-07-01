В Грузии перевернулся автобус с российскими туристами

На месте происшествия работают спасатели и медики.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Грузии туристический автобус перевернулся на Гомборском перевале и упал в овраг, сообщает «Коммерсантъ».

Среди пострадавших — шесть российских туристов, в автобусе также находились туристы из Белоруссии. На месте происшествия работают спасатели и медики.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по 1 ч. ст. 276 УК страны «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб».