В Грузии перевернулся автобус с российскими туристами

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(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Грузии туристический автобус перевернулся на Гомборском перевале и упал в овраг, сообщает «Коммерсантъ».
Среди пострадавших — шесть российских туристов, в автобусе также находились туристы из Белоруссии. На месте происшествия работают спасатели и медики.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по 1 ч. ст. 276 УК страны «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб».
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