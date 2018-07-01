Фестиваль болельщиков FIFA в Казани начал свою работу

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: архив
(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Сегодня на Фестивале болельщиков FIFA в Казани будет транслироваться матч 1/8 между сборными России и Испании. Начало встречи в 17.00, организаторы советуют приходить заранее, сообщает АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».
Болельщикам, планирующим смотреть игру на площадке фан-феста, рекомендуется надеть удобную обувь и головной убор, а также не брать с собой напитки, продукты питания, селфи-палки, штативы и зонты. Тем любителям футбола, кто пришел на фестиваль с детьми, необходимо обратиться к волонтерам за браслетами с номером телефона родителей.
Кроме того, организаторы напоминают, что курение на площадке организовано в специально отведенных местах.
Если количество зрителей на фан-фесте достигнет максимума в 25 тыс. человек, проход будет закрыт. Организаторы рекомендуют посмотреть матч в барах и ресторанах столицы Татарстана.
Матч плей-офф Россия — Испания пройдет на московском стадионе «Лужники». Во время группового этапа российская сборная обыграла соперников из Саудовской Аравии и Египта, уступив только команде Уругвая.
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