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Татар-информ

1 июля 2018, 15:59

ПолитикаПроисшествия

В результате удара британских ВВС погиб сирийский офицер

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Авиаудар стал ответом на нападение сирийцев на повстанцев и находившихся при них советников.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Военно-воздушные силы Великобритании 21 июня нанесли удар по правительственным силам в Сирии, в результате чего погиб один офицер и еще семеро военных были ранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sunday Times.

Британский истребитель Eurofighter Typhoon с помощью лазерной системы наведения сбросил на атаковавших бомбу весом 500 фунтов (227 кг).

Причиной авиаудара стала атака не идентифицированных на тот момент сил на одну из группировок Сирийской свободной армии (FSA) «Джейш Магавир ас-Саура» и находившихся при ней советников из возглавляемой США антитеррористической коалиции.

Представитель Министерства обороны Соединенного Королевства назвал удар пропорциональной ответной мерой и пояснил, что информировать о его жертвах парламент не было необходимости, так как гражданские лица не пострадали.

Инцидент произошел неподалеку от базы коалиции Ат-Танф, находящейся у границы Сирии с Иорданией и Ираком. Сирийские правительственные силы не раз пытались вытеснить из этого района повстанцев и бойцов коалиции, но после получения ответных ударов отказывались от реализации этих планов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с российским коллегой возможный вывод повстанцев и сил коалиции из этого региона в обмен на вытеснение Ирана из Сирии.

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