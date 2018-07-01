Главное
В Заинском районе пьяный мужчина нырнул в запрещенном для купания месте и утонул

Татар-информ

1 июля 2018, 15:22

Политика

Израиль перебросил к границе с Сирией бронетехнику и артиллерию

Рекомендуем

Армия обороны Израиля пообещала жестко реагировать на угрозы суверенитету и жизням граждан.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Армия обороны Израиля перебросила к границе с Сирией дополнительные бронетанковые и артиллерийские части из-за возобновления боевых действий на юго-западе соседней страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АОИ.

В заявлении отмечается, что усиление действующей на Голанских высотах 210-й территориальной дивизии «Ха-Башан» не означает отказа от политики невмешательства в сирийскую гражданскую войну.

Вместе с тем Израиль потребовал от властей Сирии соблюдения соглашения о разъединении 1974 года, которое предполагает демилитаризацию части Голан и размещение там миротворцев ООН.

Кроме того, АОИ пообещала жестко реагировать на угрозы суверенитету Государства Израиль и жизням его граждан. 

Израиль периодически наносит удары по территории Сирии. Как правило, их целями становятся иранские военные объекты и объекты, связанные с радикальной ливанской шиитской группировкой «Хезболла».

Следующая новость

Минниханов встретился с Акимом Западно-Казахстанской области
Новости дня
15:40
Совет по оборонным закупкам Индии одобрил покупку ЗРК С-400
15:23
В Заинском районе пьяный мужчина нырнул в запрещенном для купания месте и утонул

Инцидент случился в Заинском водохранилище.

15:22
Израиль перебросил к границе с Сирией бронетехнику и артиллерию
14:56
Порошенко пообещал вновь поднять украинские флаги над Севастополем
14:43
В лобовом столкновении с фурой из Томска в Пестречинском районе РТ пострадали двое из легковушки

Авария произошла на 860-м километре трассы М7.

14:40
Английский болельщик заявил о желании работать в туристической сфере РТ

Джастин Уоллей оказался впечатлен Казанью и допустил, что переберется жить в столицу Татарстана.

14:23
Завтра в Татарстане ожидаются грозы, сильный ветер и град

Ухудшение погодных условий прогнозируется на западе республики.

14:17
Дмитрий Медведев поздравил создателя «Ну, погоди!» с 80-летием
14:03
В Высокогорском районе РТ при столкновении легковушек пострадали новорожденная и 10-летний мальчик

ДТП случилось на 45-м километре трассы Казань – Малмыж.

13:57
Журналисты-международники освоили медитативные практики игры на кубызе в пресс-центре ЧМ

Кубыз считается татарским национальным инструментом, но точное происхождение его не известно.

13:38
Илья Варламов пожелал казанцам «красиво снести "Кольцо"» и подарить Дворец земледельцев Йошкар-Оле

После просмотра матча Франция – Аргентина на стадионе Kazan-Arena известный блогер провел на набережной Кабана двухчасовую встречу с подписчиками.

13:25
В Бугульме водитель на «зебре» сбил женщину

ДТП произошло на улице Джалиля накануне днем.

13:19
В Кайбицком районе возле плотины утонул мужчина

Трагедия произошла в селе Большое Подберезье.

12:59
На Украине объяснили провал на танковом биатлоне в ФРГ
12:59
Пьяный житель Набережных Челнов утонул в Каме возле Боровецкого леса

Мужчина купался в необорудованном месте.

12:38
В России вступил в силу пакет поправок Яровой
12:18
Музей спорта Зеленодольска объявил о сборе экспонатов для выставок

Сотрудники музея с благодарностью примут в дар членские билеты, значки, грамоты.

12:00
У авиабазы Хмеймим сбили беспилотники неизвестного происхождения
11:42
Украинский блогер сопоставила цены в киевских и крымских кафе
11:25
Сегодня в России вступили ограничения для «грязных» автомобилей

Новая редакция правил ПДД вступила в силу с 1 июля.

11:12
Пентагон незаметно изменил формулировку своих задач
10:50
Белый дом уточнил слова Трампа о договоренности по добыче нефти
10:32
Финские СМИ назвали наиболее вероятное место переговоров Путина и Трампа
10:27
В Татарстане у «ГАЗели» после столкновения с грейдером разорвало кабину

Авария произошла минувшим вечером возле села Осиново.

10:16
Посетители Дня молодежи в Челнах смогли примерить на себя разные профессии

На празднике побывал министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

События

01 июляАлексей Каспржак: «Артек» для ребенка — как соседняя галактика

01 июляСпецрепортаж из “Артека”: как бесплатно отправить ребенка в один из лучших лагерей России и зачем туда нужно ехать

01 июляДиректор Казанского филиала РАНХиГС: Мы намерены готовить управленцев для кадрового резерва Татарстана

30 июня«День поля в Татарстане»: вся правда о молоке по QR-коду, такси для телят и «Кировец» за полцены

30 июняРост тарифов ЖКХ, подорожание сигарет и перевод бюджетников на карту «Мир»: какие изменения ждут россиян с 1 июля

30 июняСергей Апрелов: У рыболовного спорта сейчас появилось второе дыхание

29 июняМесси-мания в Казани: столица Татарстана в ожидании звездного форварда сборной Аргентины