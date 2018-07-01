Израиль перебросил к границе с Сирией бронетехнику и артиллерию

Армия обороны Израиля пообещала жестко реагировать на угрозы суверенитету и жизням граждан.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Армия обороны Израиля перебросила к границе с Сирией дополнительные бронетанковые и артиллерийские части из-за возобновления боевых действий на юго-западе соседней страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АОИ.

В заявлении отмечается, что усиление действующей на Голанских высотах 210-й территориальной дивизии «Ха-Башан» не означает отказа от политики невмешательства в сирийскую гражданскую войну.

Вместе с тем Израиль потребовал от властей Сирии соблюдения соглашения о разъединении 1974 года, которое предполагает демилитаризацию части Голан и размещение там миротворцев ООН.

Кроме того, АОИ пообещала жестко реагировать на угрозы суверенитету Государства Израиль и жизням его граждан.

Израиль периодически наносит удары по территории Сирии. Как правило, их целями становятся иранские военные объекты и объекты, связанные с радикальной ливанской шиитской группировкой «Хезболла».