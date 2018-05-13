Жена футболиста Кержакова призналась в наркозависимости

Милана рассказала, что 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, ребенок в это время был с нянями и отцом.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Милана Кержакова – жена футболиста Александра Кержакова сделала громкое заявление в Instagram`e. Мать годовалого сына Артема призналась, что лечится от наркомании.



Милана рассказала, что 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, ребенок в это время был с нянями и отцом. «Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца (Милана в девичестве Тюльпанова – дочь скончавшегося в 2017 году экс-сенатора Вадима Тюльпанова – прим. Т-и) меня сломила! Сначала был алкоголь, потом ...», – призналась девушка.



В это время ей помогал муж и ведущая Яна Рудковская, но ситуация вышла из-под контроля. Она написала, что Кержаков падший, не достойный уважения человек, который забрал у нее сына и не дает ей видеться с ним.



«Я оказалось слабой, я всем врала, что я ничего не употребляю, очерняла Сашу, что он не дает мне ребенка, что он – негодяй, хотя он давал и дает даже в той ситуации, которая есть. Я понимаю сейчас, что пока я окончательно не выздоровею, Теме лучше жить с папой. Мне очень жаль, что в порыве эмоций я позавчера всех ввела в заблуждение, я искала поддержку от Вас, но оклеветала людей, которые мне дороги и которые реально по жизни всегда мне помогали», – написала Кержакова.



После выздоровления Милана пообещала создать фонд помощи женщинам, оказавшимся в подобной ситуации, чтобы квалифицированные психологи помогли им справиться с проблемой.



Милана и Александр познакомились четыре года назад, летом 2015 года сыграли роскошную свадьбу, в 2017-м у них родился сын Артем.