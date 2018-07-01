Английский болельщик заявил о желании работать в туристической сфере РТ

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Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Александр Елисеев). Английский болельщик после того, как посетил Казань, выразил желание работать в туристической сфере Татарстана. Джастин Уоллей оказался впечатлен Казанью и допустил, что переберется жить в столицу республики.
Председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов встретился с английским болельщиком в здании ведомства. Он рассказал гостю о работе комитета и о развитии туризма в республике.
«Мы занимаемся популяризацией Татарстана на мировой площадке, развитием туризма в республике, развитием кадрового потенциала и созданием новых направлений. Каждый год количество туристов, посетивших Татарстан, увеличивается на 7 – 10 процентов», – поведал министр.
Джастин Уоллей провел в Казани десять дней, все это время он следил за матчами чемпионата мира по футболу. Он заметил, что первым, что его поразило в городе, стала пешеходная улица Баумана, которая заканчивается Кремлем.
«Я посетил парки, исторические места. В Казани своя атмосфера, очень расслабляющая. Вне зависимости от проводимого мероприятия Казань – фантастический город, и его обязательно стоит посетить», – отметил Уоллей.
При этом иностранец подчеркнул, что Казань – динамично развивающейся город. Сергей Иванов предложил Джастину Уоллею рассмотреть возможность переезда в Казань для работы в возглавляемом им госкомитете.
«Я сейчас работаю в Зимбабве, футбольным тренером восточной сборной Зимбабве. Казань, конечно же, один из городов, в котором я бы с удовольствием остался. К сожалению, я сейчас очень занят. Но я нахожусь в своеобразном поиске себя и на данный момент выбираю путь, в котором хочу двигаться», – сказал в ответ Джастин Уоллей.
Тогда глава Госкомитета по туризму предложил ему на волонтерских началах стать иностранным послом Казани и рассказывать о столице Татарстана другим иностранцам.
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