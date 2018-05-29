Ухудшение погодных условий прогнозируется на западе республики.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среда завтра в Татарстане ожидаются грозы, сильный ветер и град, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Во второй половине дня и вечером на западе Татарстана пройдут ливни, а ветер усилится до 22 метров в секунду.