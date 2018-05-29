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(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среда завтра в Татарстане ожидаются грозы, сильный ветер и град, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Во второй половине дня и вечером на западе Татарстана пройдут ливни, а ветер усилится до 22 метров в секунду.
Инцидент случился в Заинском водохранилище.
Авария произошла на 860-м километре трассы М7.
Джастин Уоллей оказался впечатлен Казанью и допустил, что переберется жить в столицу Татарстана.
Ухудшение погодных условий прогнозируется на западе республики.
ДТП случилось на 45-м километре трассы Казань – Малмыж.
Кубыз считается татарским национальным инструментом, но точное происхождение его не известно.
После просмотра матча Франция – Аргентина на стадионе Kazan-Arena известный блогер провел на набережной Кабана двухчасовую встречу с подписчиками.
ДТП произошло на улице Джалиля накануне днем.
Трагедия произошла в селе Большое Подберезье.
Мужчина купался в необорудованном месте.
Сотрудники музея с благодарностью примут в дар членские билеты, значки, грамоты.
Новая редакция правил ПДД вступила в силу с 1 июля.
Авария произошла минувшим вечером возле села Осиново.
На празднике побывал министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.
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