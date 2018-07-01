Инцидент случился в Заинском водохранилище.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Заинском районе пьяный мужчина нырнул в запрещенном для купания месте и утонул, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне утром очевидец сообщил на единый номер вызова экстренных служб 112 о том, что в Заинском водохранилище утонул мужчина, его вещи остались на берегу.

На место отправились сотрудники Заинского ПСГ, медики и полицейские.

Водолазам удалось отыскать тело погибшего в тридцати метрах от берега.