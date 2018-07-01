Журналисты-международники освоили медитативные практики игры на кубызе в пресс-центре ЧМ

Кубыз считается татарским национальным инструментом, но точное происхождение его не известно.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Казани на площадке городского пресс-центра чемпионата мира по футболу 2018 года мастер Ильдар Гимадиев провел презентацию татарского национального музыкального инструмента – кубыза. Щипковый язычковый инструмент извлекает звуки и меняет тембр при изменении артикуляции рта и дыхания.

«Очень интересная ситуация сложилась вокруг этого инструмента. Он имеет весьма загадочную историю возникновения: точно неизвестно ни когда, ни где он зародился, во многих уголках мира находят эти инструменты, их части, датируемые временем более пяти тысяч лет назад, – рассказал мастер. – До сих пор точное происхождение неизвестно, но он, так или иначе, присутствует в культурах многих народов. В Татарстане и в Башкирии он называется кубызом, в Якутии – варганом, в Норвегии – морсингом, в Германии – маультроммелем. Любопытно, что изначально кубыз был женским музыкальным инструментом».

Ильдар Гимадиев занимается игрой на этом инструменте, его популяризацией и изготовлением кубызов в Татарстане уже пять лет. Финансист по образованию, взяв инструмент в руки, он уже не смог заниматься ничем другим. По словам мастера, практически во всех культурах кубызу приписываются мистические свойства, инструмент помогает войти в определенные состояния, при которых человеку проще абстрагироваться от суеты внешнего мира, услышать себя и ощутить божественное присутствие.

«При игре на кубызе вы впадаете в пограничное состояние, которое можно назвать медитацией, соединением сердечных чакр с божественными. На этом инструменте не воспроизводят и не наигрывают мелодии, им создают звуковые волны, которые рождают вокруг определенные состояния и эмоции», – подчеркнул он.

Кубыз изготавливается вручную, а потому каждый инструмент уникален, копирование невозможно – на звучание влияют микроны и мельчайшие доли миллиметров, объяснил мастер. Существует несколько разновидностей кубыза: более миниатюрные версии для детей делаются из латуни, они значительно проще в изготовлении и обладают более узким по сравнению с полноразмерными версиями диапазоном звучания. «Взрослый» инструмент изготавливается из нержавеющей стали, он закаляется дольше, а потому дольше и резонирует.

В завершение мастер-класса Ильдар Гимадиев предложил журналистам, присутствующим на презентации, попробовать самостоятельно сыграть на кубызе, так как для игры на инструменте не надо знания нотной грамоты или особых навыков, а сама игра практикуется «по наитию». Большинство решившихся опробовать кубыз в деле с легкостью справились с задачей.