Рекомендуем
Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В лобовом столкновении с фурой из Томска в Пестречинском районе РТ пострадали двое из легковушки, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Накануне днем на 860-м километре трассы М7 у поворота на поселок Нептун фура «Вольво» столкнулась с «Черри».
В результате ДТП водитель легковушки из Челнов получил перелом ноги и руки, шестилетняя девочка-пассажир госпитализирована с переломом ноги.
Инцидент случился в Заинском водохранилище.
Авария произошла на 860-м километре трассы М7.
Джастин Уоллей оказался впечатлен Казанью и допустил, что переберется жить в столицу Татарстана.
Ухудшение погодных условий прогнозируется на западе республики.
ДТП случилось на 45-м километре трассы Казань – Малмыж.
Кубыз считается татарским национальным инструментом, но точное происхождение его не известно.
После просмотра матча Франция – Аргентина на стадионе Kazan-Arena известный блогер провел на набережной Кабана двухчасовую встречу с подписчиками.
ДТП произошло на улице Джалиля накануне днем.
Трагедия произошла в селе Большое Подберезье.
Мужчина купался в необорудованном месте.
Сотрудники музея с благодарностью примут в дар членские билеты, значки, грамоты.
Новая редакция правил ПДД вступила в силу с 1 июля.
Авария произошла минувшим вечером возле села Осиново.
На празднике побывал министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.
01 июляСпецрепортаж из “Артека”: как бесплатно отправить ребенка в один из лучших лагерей России и зачем туда нужно ехать
01 июляДиректор Казанского филиала РАНХиГС: Мы намерены готовить управленцев для кадрового резерва Татарстана