Авария произошла на 860-м километре трассы М7.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В лобовом столкновении с фурой из Томска в Пестречинском районе РТ пострадали двое из легковушки, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне днем на 860-м километре трассы М7 у поворота на поселок Нептун фура «Вольво» столкнулась с «Черри».

В результате ДТП водитель легковушки из Челнов получил перелом ноги и руки, шестилетняя девочка-пассажир госпитализирована с переломом ноги.