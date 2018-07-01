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В Высокогорском районе РТ при столкновении легковушек пострадали новорожденная и 10-летний мальчик

Татар-информ

1 июля 2018, 13:19

Происшествия

В Кайбицком районе возле плотины утонул мужчина

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Фото: ГУ МЧС России по РТ

Трагедия произошла в селе Большое Подберезье.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Кайбицком районе возле плотины утонул 28-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне днем возле села Большое Подберезье местный житель утонул в искусственном водоеме.

Сотрудники МЧС из Большого Подберезья, а также спасатели ЗПСО №1 достали тело погибшего из воды.

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В Высокогорском районе РТ при столкновении легковушек пострадали новорожденная и 10-летний мальчик
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