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(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Бугульме водитель на «зебре» сбил женщину-пешехода, сообщили пользователи социальных сетей.
ДТП произошло на улице Джалиля накануне днем.
На кадрах видно, что автовладелец не стал тормозить перед пешеходным переходом, и на большой скорости сбил женщину, которая пыталась перейти проезжую часть.
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