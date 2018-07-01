После просмотра матча Франция – Аргентина на стадионе Kazan-Arena известный блогер провел на набережной Кабана двухчасовую встречу с подписчиками.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). Известный блогер Илья Варламов, который приехал в Казань на матч ЧМ-2018 Франция – Аргентина, встретился с жителями и гостями города на новой набережной озера Кабан. Двухчасовая встреча собрала не менее тысячи слушателей и прошла в режиме оживленного диалога. Из числа должностных лиц на встрече присутствовала помощник Президента Татарстана Наталия Фишман.

С одной стороны, Илья Варламов еще в начале своего монолога отметил, что «Казань ушла лет на десять – пятнадцать вперед от других городов и может конкурировать с Москвой», а с другой – назвал и несколько явных градостроительных ошибок.

«У вас есть внеуличные переходы (подземные и надземные – прим. Т-и) , и вы с этим никак не боретесь. Их надо закопать и сверху нарисовать зебры. И на их месте сделать музей градостроительных ошибок», – порекомендовал блогер.

Он отметил, что благодаря внеуличным переходам город становится недоступным для многих жителей. Это не только инвалиды-колясочники, но и велосипедисты, матери с колясками, пешеходы с чемоданами, пожилые, больные и просто уставшие люди.

«Это особенно хорошо видно сейчас, во время чемпионата. В Москве, например, иностранцы видят подземный переход, но это не вход в метро, и они не понимают, зачем им нужно туда спускаться, ищут пути, как это перейти по дороге, перебегают... Если все упростить, то надо сделать город удобным для бабушки, тогда он будет удобным для всех. Например, красивый парк по дороге к фан-зоне в Казани, но ни на одной лавочке нет спинки. Если спросить у бабушки ее мнение, она скажет: "А где спинка?" Понятно, что эти лавочки создавал молодой, здоровый и красивый архитектор, который этого не понимает», – привел пример Илья Варламов.

Казанцы спросили заезжего блогера, как решить проблему пешеходного движения у «Кольца». Варламов откровенно признал, что не может дать конкретных советов, и порекомендовал обратиться за помощью к специалистам транспортного планирования.

Зато он четко и однозначно сформулировал другую рекомендацию: «Вы бы лучше спросили, что делать с "Кольцом", как его красиво снести. Вот это точно надо сделать». Собравшиеся поддержали идею аплодисментами.

Кроме того, гость подчеркнул, что и установленные повсеместно в Казани заборы – первый признак неправильно организованного дорожного движения. Появляются они тогда, когда неправильно спроектирована улица. Поэтому необходимо сделать удобные пешеходные переходы.

«Любые изменения происходят через общественный запрос. Когда мэром Москвы стал Собянин, он нанял пиарщиков, которые провели опрос среди населения, чтобы понять, чего хотят люди. Люди хотели, чтобы убрали рекламу с улиц, больше парков, и что-то там еще было. Тверскую разлиновали под парковки первым делом. Фонд "Городские проекты" подсчитал, сколько по Тверской идет пешеходов и едет автомобилистов. Оказалось, что паркуются около тысячи автомобилей и ходят 100 тысяч человек, при этом тысяча автомобилистов используют 90 процентов пространства. Тогда было решено удалить парковки, и все начало развиваться в другом направлении. Нужно, чтобы люди начали требовать от своих мэров то, что им нужно. Все плохо, конечно, с этим в большинстве регионов. Но все-таки есть надежда, что лет через 20 все начнет меняться», – предположил Илья Варламов.

По словам спикера, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» направлен как раз на то, чтобы хоть как-то вовлечь жителей в обсуждение реальных городских проблем и потребностей.

«Забирайте дворы и управляйте ими сами! Не должен губернатор заниматься архитектурой, этим должно заниматься Управление архитектуры. Не должен он заниматься музыкальным сопровождением на фан-зоне, не должен мэр придумывать уличные указатели…» – подчеркнул блогер.

«Чтобы понять, насколько развит город, надо спросить: "Чем у вас занимается молодежь?" Если идет в торговые центры – значит, можно требовать отставки мэра», – категорично поставил диагноз гипотетическому городу Илья Варламов.

Отвечая на вопрос журналиста ИА «Татар-информ» о практике передачи объектов культурного наследия инвесторам и пожарах в таких зданиях, находящихся на балансе властей, за которые в результате никто не несет ответственности, блогер констатировал, что это «большая беда наших городов».

«У людей нет понимания ценности исторических объектов. Многие не понимают, почему нельзя снести и построить то же самое. Не понимают, почему в таких зданиях нельзя устанавливать кондиционеры… В Москве до сих пор, когда продолжается снос исторических зданий, никто не выходит на улицу, всем все равно, люди не видят ценности. Во многих городах ничего не осталось…» – пояснил Варламов.

При этом, по его словам, решаясь восстановить утраченный объект культурного наследия, всегда нужно помнить, что без подлинности нет истории. Однако примеры удачного восстановления в мире существуют – например, площадь в Варшаве (варшавский Старый город включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО «как исключительный пример почти полного восстановления исторического периода между XIII и XX веками» – прим Т-и).

«Этот пример, правда, крутой и положительный. Нет ничего страшного, когда грамотно восстанавливают объект с привлечением реставраторов, историков… А если это пустое место – получается Диснейленд. Можете съездить в Йошкар-Олу и посмотреть – это парк аттракционов, который к городу, к истории отношения не имеет. А вообще архитектура всегда отражает текущую культуру, социум, развитие технологий. Имея современные технологии, делать сегодня замковую кладку глупо. Я за то, чтобы в каждую эпоху применялись свои технологии. А в некоторых случаях можно и восстановить исторический объект», – пояснил Варламов.

К плюсам Казани по сравнению с другими городами блогер отнес наличие общественных туалетов. Правда, заметил, что в парке «Калейдоскоп» они почему работают только до 22 часов, и пошутил, что, видимо, после этого времени в столице РТ ходить в туалет нельзя. Тем не менее, заявил Варламов, «Казань – вполне европейский город».

«Как туристу мне не нравится территория у Кремля, разлинованная дорожными развязками и не имеющая выхода к Волге. Понастроили спортивных комплексов… Выход к Волге должен быть. И я бы изначально не строил Дворец земледельцев. Хотя процентам 80 казанцев он нравится…» – по толпе слушателей разнеслись скептические возгласы отрицания, удивив спикера. «Если отправить его в Йошкар-Олу – вообще круть. Жалко, Леонида Маркелова посадили в клетку (бывший глава Марий Эл находится под арестом по подозрению во взяточничестве – прим. Т-и), он бы забрал его себе, перевез по кирпичику», – иронично предположил Илья Варламов.

В скором времени, анонсировал блогер, выйдет его шоу «Прогулка с мэром». Договоренности о съемках и участии достигнуты с главами 12 городов. «Это будет довольно жесткое шоу. Но мэра Казани пока среди участников нет», – добавил Илья Варламов.