Мужчина купался в необорудованном месте.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Пьяный житель Набережных Челнов утонул в Каме возле Боровецкого леса, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о том, что 35-летнего мужчину не могут найти в течение получаса на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило в 16.47.

Мужчина отдыхал на берегу Камы возле кафе «Цыганский табор» в Боровецком лесу. В какой-то момент он решил поплавать и исчез ил поля зрения отдыхающих.

В половине шестого очевидцы вытащили утонувшего на берег. Тело мужчины находилось в 15-20 метрах от берега на поверхности воды.

Трагедия, по информации спасателей, произошла из-за того, что мужчина купался пьяным и в необорудованном месте.