На Украине объяснили провал на танковом биатлоне в ФРГ

Поражение могло быть вызвано как техническими проблемами, так и неопытностью экипажей.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). На Украине создали специальную комиссию для расследования провала команды танкистов на состязании Strong Europe Tank Challenge, которое прошло в Германии в начале июня. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники в Министерстве обороны и в государственном предприятии «Укроборонпром».

Представитель «Укроборонпрома» сослался на технические проблемы, которые были обнаружены слишком поздно. Речь идет о трудностях с заряжанием и отсутствии фиксированного прицела для стрельбы. Причины должна установить специальная комиссия.

Сотрудник же Минобороны предположил, что неудача может быть связана с неопытностью команды, так как сам так ранее зарекомендовал себя неплохо.

Украинские бойцы, выступавшие на новых танках Т-84 «Оплот», заняли на танковом биатлоне лишь последнее, восьмое место.