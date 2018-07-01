Дмитрий Медведев поздравил создателя «Ну, погоди!» с 80-летием

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(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил мультипликатора Александра Курляндского с 80-летним юбилеем. Текст опубликован на сайте правительства.
Медведев отметил, что художника любят миллионы россиян, ведь он – автор множества мультфильмов, юмористических рассказов и серьезных произведений для взрослых. Премьер отметил, что на его лентах выросло не одно поколение зрителей.
«На ваших мультфильмах выросло не одно поколение зрителей, которые и сегодня с удовольствием смотрят их со своими детьми и внуками», – говорится в телеграмме.
Александр Курляндский – заслуженный деятель искусств РФ, сценарист, один из авторов мультсериалов «Ну, погоди!» и «Возвращение блудного попугая».
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