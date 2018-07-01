Дмитрий Медведев поздравил создателя «Ну, погоди!» с 80-летием

Премьер-министр отметил, что мультипликатора любят миллионы россиян, ведь он – автор множества мультфильмов и юмористических рассказов.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил мультипликатора Александра Курляндского с 80-летним юбилеем. Текст опубликован на сайте правительства.

Медведев отметил, что художника любят миллионы россиян, ведь он – автор множества мультфильмов, юмористических рассказов и серьезных произведений для взрослых. Премьер отметил, что на его лентах выросло не одно поколение зрителей.

«На ваших мультфильмах выросло не одно поколение зрителей, которые и сегодня с удовольствием смотрят их со своими детьми и внуками», – говорится в телеграмме.

Александр Курляндский – заслуженный деятель искусств РФ, сценарист, один из авторов мультсериалов «Ну, погоди!» и «Возвращение блудного попугая».