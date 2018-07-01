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Татар-информ

1 июля 2018, 12:38

ОбществоHi-Tech

В России вступил в силу пакет поправок Яровой

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Правительство предусмотрело отсрочку исполнения закона, касающуюся интернет-трафика.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 1 июля, в России вступил в силу пакет антитеррористических поправок, внесенный депутатом Государственной Думы Ириной Яровой и членом Совета Федерации Виктором Озеровым.

Новелла обязует операторов связи и интернет-компании хранить записи разговоров, переписку пользователей и иной контент в течение шести месяцев.

При этом, как отмечает газета «Ведомости», Правительство предусмотрело отсрочку исполнения закона, касающуюся интернет-трафика. Пока сообщения пользователей можно будет хранить в течение 30 дней, однако каждый год в течение пяти лет операторы обязаны увеличивать емкость хранилищ трафика на 15 процентов.

Нововведение касается пользователей, зарегистрировавшихся и авторизующихся с российских IP-адресов, а также юзеров, указавших при регистрации отечественный номер телефона, паспорт РФ или иной российский документ. Затрагивает оно и тех лиц, о чьем нахождении в стране операторам сообщат соответствующие органы.

Бизнес оценивает затраты на хранение больших массивов данных как достаточно серьезные, констатирует издание. 

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