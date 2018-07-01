Украинский блогер сопоставила цены в киевских и крымских кафе

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(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Украинский адвокат и блогер Тетяна Монтян сопоставила цены в уличных кафе Киева и Крыма.
На своей странице в Facebook’е Монтян опубликовала снимок из одного из заведений Евпатории. «Если коротко, в Киеве гораздо дороже», – заметила она.
Тетяна Монтян – активный участник «Оранжевой революции» 2004 года. С момента возникновения Евромайдана выступала против него. Как юрист известна защитой ряда лиц, уголовное преследование которых во многом обусловлено политическими мотивами.
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