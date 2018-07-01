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В Татарстане у «ГАЗели» после столкновения с грейдером разорвало кабину

Татар-информ

1 июля 2018, 11:42

ПолитикаОбщество

Украинский блогер сопоставила цены в киевских и крымских кафе

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Сравнение оказалось не в пользу заведений столицы Украины.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Украинский адвокат и блогер Тетяна Монтян сопоставила цены в уличных кафе Киева и Крыма.

На своей странице в Facebook’е Монтян опубликовала снимок из одного из заведений Евпатории. «Если коротко, в Киеве гораздо дороже», – заметила она.

Тетяна Монтян – активный участник «Оранжевой революции» 2004 года. С момента возникновения Евромайдана выступала против него. Как юрист известна защитой ряда лиц, уголовное преследование которых во многом обусловлено политическими мотивами. 

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