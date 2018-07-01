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(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Сегодня в России вступили ограничения для «грязных» автомобилей, сообщает РИА Новости.
Новая редакция правил ПДД вступила в силу с 1 июля. В ней описаны ограничения на въезд транспорта с грязным выхлопом, которые коснутся автомобилей с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1» и «Евро-2».
В связи с постановлением будет введен ряд дорожных знаков, в том числе «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». Согласно знаку, будет запрещено движение автомобилей, экологический класс которых ниже указанного значения.
Данные ограничения введут в районах с неблагоприятной экологической обстановкой. Под них могут попасть «Жигули» и «Лада Самара».
Предположительно, за несоблюдение требований знаков автомобилистов будут штрафовать на 500 рублей.
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