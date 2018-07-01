Пентагон незаметно изменил формулировку своих задач

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(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Министерство обороны Соединенных Штатов, не делая каких-либо официальных заявлений, изменило формулировку своих целей и задач. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Task & Purpose.
Ранее целью Пентагона было предоставление вооруженных сил «для сдерживания войны и защиты безопасности страны». Однако теперь его миссия заключается в том, чтобы предоставлять «смертоносные силы» как для защиты страны, так и для поддержания влияния за ее пределами.
При этом в самой стратегии военного ведомства говорится, что ее текст не менялся с января 2017 года. Изменение формулировок может быть связано с политикой Президента США Дональда Трампа и, соответственно, может свидетельствовать о переходе к более агрессивным подходам, замечает издание.
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