Белый дом уточнил слова Трампа о договоренности по добыче нефти

В ходе переговоров с королем Саудовской Аравии речь шла о готовности использовать резервные мощности при необходимости.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Американская администрация опубликовала официальное заявление о переговорах Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель-Азиза ас-Сауда, передает РБК.

Ранее Дональд Трамп написал в своем Twitter’е о достижении договоренности с саудовским монархом об увеличении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. В официальном же заявлении Саудовской Аравии шла речь о признании собеседниками необходимости усилий нефтедобывающих стран по компенсации возможных потерь.

Позднее The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в аравийской монархии написала, что король Салман не брал на себя обязательство увеличить нефтедобычу, но говорил о способности сделать это.

В распространенном пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс документе отмечается, что в ходе телефонных переговоров правитель Саудовской Аравии подтвердил наличие резервных мощностей в 2 млн баррелей. Кроме того, он заверил американского лидера в готовности использовать их при необходимости.