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(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Татарстане у «ГАЗели» после столкновения с грейдером разорвало кабину, сообщили пользователи социальных сетей.
Авария произошла минувшим вечером возле села Осиново.
Как сообщают очевидцы, водитель «ГАЗели» госпитализирован.
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Авария произошла минувшим вечером возле села Осиново.
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Изучение родных языков включено в обязательную часть образовательных программ.
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Защитник сборной Франции после победы над аргентинцами отметил бомбардирские способности своего партнера по команде.
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