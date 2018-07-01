Финские СМИ назвали наиболее вероятное место переговоров Путина и Трампа

Переговоры могут пройти в хорошо охраняемой усадьбе Кенигстед неподалеку от Хельсинки.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Наиболее вероятным местом переговоров президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа является усадьба Кенигстед в расположенном неподалеку от Хельсинки городе Вантаа. Об этом сообщает RT со ссылкой на финскую газету Helsingin Sanomat.

По информации издания, впервые упомянутая в 1511 году усадьба является одним из наиболее защищенных от нападения мест в округе. Заехать на ее территорию общей площадью 35 га можно только по одной хорошо охраняемой дороге.

Сейчас Кенигстед используется властями Финляндии, в том числе и для организации международных переговоров. В текущем году здесь уже встречались делегации Северной Кореи и США, а также проходила встреча начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефа Данфорда.