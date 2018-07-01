СМИ предположили, почему в США и Европе опасаются встречи Путина и Трампа

По мнению автора The Independent, удачные переговоры могут привести к исчезновению удобного образа врага.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может привести к исчезновению политически выгодного образа России как «извечного врага». Именно поэтому многие в Соединенных Штатах и странах Европы опасаются этих переговоров.

Соответствующее предположение сделала обозреватель британской газета The Independent Мэри Дежевски, передает РИА Новости.

Публицист подчеркнула, что такая встреча не будет «ни драмой, ни предательством западного мира», однако сможет стать началом процесса по укреплению международной безопасности.

Саммит лидеров России и США должен состояться в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.