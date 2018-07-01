В Индии при падении автобуса в ущелье погибли 42 человека

Причина аварии на данный момент не установлена.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В горном регионе Гархвал северного индийского штата Уттаракханд при падении микроавтобуса в ущелье погибли 42 человека, передает телеканал NDTV.

Всего, по предварительным данным, в автобусе, который направлялся в Рамнагар из Бхоана, находились 45 человек. Трое пострадавших госпитализированы в критическом состоянии.

В спасательной операции принимают участие сотрудники полиции и Национальных сил реагирования на стихийные бедствия. Число жертв ДТП может увеличиться, предупредил комиссар Гархвала Дилип Джавалкар.