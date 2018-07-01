Посетители Дня молодежи в Челнах смогли примерить на себя разные профессии

На празднике побывал министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

(Набережные Челны, 1 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Посетители Дня молодежи в Набережных Челнах смогли примерить на себя различные профессии – например, фельдшера скорой помощи или работника цеха окраски кабин. Соответствующая площадка оказалась достаточно востребованной гостями праздника.

Кроме того, пришедших на мероприятие приглашали принять участие в танцевальном марафоне и фестивале уличных художников. Увидели они и арт-инсталляцию, в которой студенты-художники раскрашивали объемные дома.

В честь проходящего сейчас чемпионата мира по футболу была организована киберзона, где можно было сразиться в футбольном турнире, примерив VR-очки. На проспекте же Чулман расположилась рок-площадка, где прошел гала-концерт «Мой М.И.Р.».

На Дне молодежи в Набережных Челнах побывал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов. Перед началом праздника он побывал в лагерях отдыха «Крылатый» и «Звездный» в Тукаевском районе. В самом же Автограде министр ознакомился с ходом ремонтных работ в молодежных центрах «Нур» и «Шатлык», молодежно-подростковом клубе «Гармония».

Затем Фаттахов вместе с депутатом Государственной Думы России Альфией Когогиной и главой города Наилем Магдеевым посетил интерактивные площадки, которые были представлены на подходах к майдану парка Прибрежный.

При знакомстве с работой площадок Фаттахов посетил мини-планетарий, попропагандировал здоровый образ жизни и заинтересовался камазовскими специальностями. А Магдеев не удержался и оседлал мотороллер.

Они также заглянули на площадку команды «КАМАЗ-Мастер», где осмотрели уникальную выставку спортивных грузовиков и стали зрителями автошоу с участием камазовских гонщиков и юных картингистов.

Глава Минмолодежи РТ также принял участие в церемонии награждения лучших молодежных организаций города.