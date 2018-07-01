Посетители Дня молодежи в Челнах смогли примерить на себя разные профессии

(Набережные Челны, 1 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Посетители Дня молодежи в Набережных Челнах смогли примерить на себя различные профессии – например, фельдшера скорой помощи или работника цеха окраски кабин. Соответствующая площадка оказалась достаточно востребованной гостями праздника.
Кроме того, пришедших на мероприятие приглашали принять участие в танцевальном марафоне и фестивале уличных художников. Увидели они и арт-инсталляцию, в которой студенты-художники раскрашивали объемные дома.
В честь проходящего сейчас чемпионата мира по футболу была организована киберзона, где можно было сразиться в футбольном турнире, примерив VR-очки. На проспекте же Чулман расположилась рок-площадка, где прошел гала-концерт «Мой М.И.Р.».
На Дне молодежи в Набережных Челнах побывал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов. Перед началом праздника он побывал в лагерях отдыха «Крылатый» и «Звездный» в Тукаевском районе. В самом же Автограде министр ознакомился с ходом ремонтных работ в молодежных центрах «Нур» и «Шатлык», молодежно-подростковом клубе «Гармония».
Затем Фаттахов вместе с депутатом Государственной Думы России Альфией Когогиной и главой города Наилем Магдеевым посетил интерактивные площадки, которые были представлены на подходах к майдану парка Прибрежный.
При знакомстве с работой площадок Фаттахов посетил мини-планетарий, попропагандировал здоровый образ жизни и заинтересовался камазовскими специальностями. А Магдеев не удержался и оседлал мотороллер.
Они также заглянули на площадку команды «КАМАЗ-Мастер», где осмотрели уникальную выставку спортивных грузовиков и стали зрителями автошоу с участием камазовских гонщиков и юных картингистов.
Глава Минмолодежи РТ также принял участие в церемонии награждения лучших молодежных организаций города.
Следующая новость
Авария произошла минувшим вечером возле села Осиново.
На празднике побывал министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.
Медалью «За любовь и верность» награждаются россияне, которые прожили в браке 25 лет, воспитали достойных детей и известны прочностью своих отношений.
Изучение родных языков включено в обязательную часть образовательных программ.
Глава Афанасовского сельского поселения чествовал три супружеских пары с золотой свадьбой.
Фильм снят по мотивам рассказа Харуки Мураками «Сжечь сарай».
Кабмин РТ изменил положения документа почти 27-летней давности.
Площадь оранжереи поделена на тропическое, субтропическое и пустынное отделения, где произрастают растения, не характерные для нашего климата.
Защитник сборной Франции после победы над аргентинцами отметил бомбардирские способности своего партнера по команде.
Футболист сборной Аргентины подчеркнул, что в матче против французов его команде следовало сыграть по-другому.
19-летний нападающий французской сборной забил два гола на матче Франция — Аргентина.
Полузащитник сборной Франции прокомментировал победу над Аргентиной в матче 1/8 финала чемпионата мира.
Главный тренер аргентинской сборной поблагодарил игроков своей команды, которые сделали все, чтобы пройти как можно дальше.
Главный тренер сборной Франции заявил, что гордится своей командой.
01 июляСпецрепортаж из “Артека”: как бесплатно отправить ребенка в один из лучших лагерей России и зачем туда нужно ехать
01 июляДиректор Казанского филиала РАНХиГС: Мы намерены готовить управленцев для кадрового резерва Татарстана
30 июня«День поля в Татарстане»: вся правда о молоке по QR-коду, такси для телят и «Кировец» за полцены