Ильдар Гильмутдинов: Важно сохранить родные языки

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Фото: Рамиль Гали/архив
(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Очень важным назвал вопрос сохранения родных языков председатель Rомитета Госдумы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутинов. Сейчас изучение родных языков уже включено в обязательную часть образовательных программ Министерства образования РФ.
Всегда открытый для общения с журналистами и готовый рассказать о работе депутатского корпуса от РТ в Госдуме, Ильдар Гильмутдинов считает необходимым информировать жителей республики по всем важным вопросам. На пике внимания сегодня именно вопрос сохранения национальных языков и результаты недавнего голосования депутатов Госдумы за пакет из законопроекта о поправках в Закон об образовании и постановления, прописывающего вхождение предмета «Родной язык» в обязательные образовательные программы.
Однако очередное общение со СМИ обернулось неприятной для депутата неожиданностью: предоставленную им информацию ряд интернет-изданий республики извратило: что-то журналисты просто вырвали из контекста, что-то переиначили, придав негативный смысл. За тем, чтобы озвучить свою реальную позицию, народный избранник обратился в «Татар-информ».
«Я до голосования неоднократно говорил о том, что при принятии закона будет постановление, где прописывается, что в окончательную схему законопроекта закладываются федеральные государственные стандарты. Само понятие „Федеральный государственный стандарт“ указывает на то, что ими регулируется именно обязательная часть образовательных программ, а это значит, что изучение родных языков уже „сидит“ в обязательной их части», — подчеркнул главное Ильдар Гильмутдинов.
«Принимая законопроект в первом чтении, мы обозначили позицию несогласия с ним Комитета по делам национальностей. Заключение комитета было озвучено? и его можно в открытом доступе найти на нашем сайте. Но другого пути у нас нет, если мы хотим завершить эту эпопею в весеннюю сессию. А сделать это необходимо, чтобы система образования в подготовку к новому учебному году пошла с пониманием того, что необходимо делать. Уводить вопрос на сентябрь-октябрь просто нельзя. Необходимые поправки в законопроект ко второму чтению рабочей группой уже подготовлены», — сообщил депутат.
«Сегодня на основании ГОСТов для начальных классов формируются четыре учебных программы, для средних школ — пять учебных программ. В двух учебных программах родного языка нет, в двух — третьей и четвертой, предусмотрено изучение родных языков. Четвертая — это система национального образования, где изучение всех предметов ведется на родном языке. У нас 34 процента от всех школ — в системе национального образования: предметы изучаются на татарском языке. В средней школе — пять учебных программ. Из них в двух — четвертой и пятой, присутствует изучение родных языков. Абсолютное большинство школ в Татарстане выбрали: начальные — третью и четвертую программы, средние — четвертую и пятую программы», — проинформировал Гильмутдинов. В следующем, новом поколении ГОСТов, как надеется депутат Госдумы РФ, предмет «Родной язык» войдет во все обязательные образовательные программы.
Право выбирать, какой именно язык будет изучаться как родной, остается за родителями и самими учащимися. Это может быть татарский, удмуртский, чувашский, марийский и любой другой язык народов, проживающих в республике. Даже русский язык. «Но это будет уже совершенно другой предмет: русский язык больше культурологического характера. Министерство образования уже подготовило соответствующую программу», — пояснил депутат.
Министерством образования России готовится ряд ГОСТов: для школ без изучения родного языка, с изучением, а также для национальных школ, плюс — отдельная программа для тех, кто в часы, отведенные для родного языка, планирует изучать государственный язык той республики, где проживает.
«К примеру, русский человек, живущий в Татарстане, в часы, отведенные родному языку, хочет учить государственный язык Республики Татарстан — татарский. Сегодня такого права у него нет. И многие, в том числе русскоязычные родители или из смешанных семей, пишут нам и просят дать такую возможность», — поделился Гильмутдинов.
Изучение родных языков, особенно в младших классах, должно проходить в мягкой, вовлекающей, интересной форме, считает депутат. Ребенка нужно не сразу грузить грамматикой, а создавать языковую среду.
«Я специально ездил в деревни, где живут и русские, и татары. Там в детском садике русские дети великолепно разговаривают на татарском языке, а татарские дети — на русском. Просто они в садике вместе общаются. И педагоги то на татарском языке сказку расскажут, то на русском. И ни один родитель — ни русский, ни татарин не жалуются, что их дети знают сразу оба языка», — привел пример депутат.
Он уверен, что такая среда работает куда лучше принуждения к изучению. А вот для старших классов нужны методики для закрепления и развития уже полученных знаний.
«Важно, чтобы мы сохранили родные языки. В учебной программе, в учебном процессе. А сохранение в учебном процессе означает необходимость пособий, учебников, квалифицированных кадров, преподавателей, и многое другое», — считает Гильмутдинов.
Над тем, чтобы были сформированы качественные рабочие стандарты, учебные программы, работает рабочая группа Министерства образования РФ, в состав которой входит и сам депутат, и представитель Минобра РТ. Взаимодействие выстроено, и понимание с федеральным центром есть, — проинформировал председатель Комитета Госдумы РФ по делам национальностей.
Сейчас остро встает целый комплекс вопросов, требующих скорейшего разрешения. Один из них — возможность изучения родного языка в любой точке страны. И речь идет не только о татарах, живущих за пределами республики. Здесь решение уже не только продумано, но и уже действует несколько лет: программа дистанционного изучения татарского языка «Ана Теле» позволяет ежегодно не менее чем десяти тысячам соотечественников получать необходимые знания. Опыт Татарстана в этом вопросе может быть транслирован и на другие народы России.
Еще один важный момент, по мнению депутата — предоставление ученикам национальных школ права сдавать экзамены на родном языке. Пока школы к этому не готовы.
Серьезной проблемой остается нехватка преподавательского состава: «Нас,Татарстан, ругают: вы почему учителям доплачиваете за знания и так далее? А я считаю, что это правильно. Если педагог грамотно, правильно обучает, его ребенок хорошо знает язык, то нужно доплачивать — поощрять таких учителей», — уверен Гильмутдинов.
Система поощрения должна охватывать не только учителей, преподающих родной язык, но и всех, кто действительно горит работой и дает высокие результаты. Достойная оплата труда — хороший стимул для привлечения в профессию молодежи.
Еще один важнейший вопрос: слабое обеспечение образовательного процесса необходимой литературой. Проблема отсутствия учебников и пособий на родных языках очень остро стоит в подавляющем большинстве национальных республик.
«В Министерстве образования РФ иногда не понимают специфики национального образования. Они даже не занимались ни пособиями, ни учебниками. У нас только у пяти народов из 30 в системе образования учебники есть. Ну, помогите регионам — сделайте учебники, пособия! Ладно, Татарстан — есть средства, есть возможности. Мы с первого по девятый класс учебники сделали, зарегистрировали в федеральном реестре. Сейчас еще одна линейка учебников будет там регистрироваться. Удмурты, например, три года уже бьются: за свои деньги сделали учебники, потратили несколько миллионов, а зарегистрировать не могут. В Москве нет специалистов, знающих удмуртский язык. Они не знают, как эти учебники зарегистрировать. Но это же не проблема удмуртских детей. Нужно было найти средства, привлечь специалистов. Они в Удмуртии есть, в Татарстане есть», — заявил Гильмутдинов.
Сейчас движение в этом направлении наметилось. В федеральном центре есть понимание и по необходимости изучения родных языков в различных формах, в том числе вариативной, и по вопросу нехватки учителей и литературы, и, что особенно важно, есть готовность к конструктивному диалогу и совместному с республиками разрешению этих вопросов.
На содействие СМИ, несмотря на недавний инцидент, Ильдар Гильмутдинов все-таки продолжает надеяться. Вопрос сохранения родных языков настолько масштабен и сложен, что даже законотворцы могут упустить из виду важные моменты, которые журналисты с помощью общественности могут вовремя «подсветить».
А вот специально или по непониманию вставлять «палки в колеса» процесса выстраивания в России эффективной системы национального образования, по мнению депутата, совершенно лишнее. Времени до нового учебного года осталось мало, а сделать предстоит еще очень и очень много.
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